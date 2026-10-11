İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 52. dönem toplantısı 45 yıl sonra Bağdat'ta yapılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Irak'ın, 17-18 Ekim tarihlerinde İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyinin 52. dönem toplantısına ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Konsey Sözcüsü Büyükelçi Hasaneyn Kamil, yaptığı yazılı açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının 1981'deki toplantıdan 45 yıl sonra yeniden başkent Bağdat'ta düzenleneceğini belirtti.

Toplantının, gerilimlerin azaltılması, görüş ayrılıklarının giderilmesi ve İslam dünyası ülkeleri arasında diyalog ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesi için diplomatik bir platform oluşturacağını kaydeden Kamil, Irak'ın bir yıl boyunca Konsey'in dönem başkanlığı görevini üstleneceğini bildirdi.

Kamil, Irak'ın dönem başkanlığının, ülkeler arasındaki tutumların eşgüdümünün sağlanmasına ve ortak İslami çalışmaların desteklenmesine katkıda bulunacağını belirterek, toplantının gündeminde Filistin meselesi ve Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerin öncelikli konular arasında yer alacağını aktardı.

Bağdat'taki toplantının diyalog ve dayanışmanın güçlendirilmesi ile ortak işbirliğinin geliştirilmesini hedeflediğini kaydeden Kamil, bunların barışın tesis edilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması açısından temel unsurlar olduğunu vurguladı.

Kamil, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 52. dönem toplantısının 17 ve 18 Ekim tarihlerinde yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA