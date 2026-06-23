İnsan Hakları Ortak Platformu Heyetinden Dem Parti Meclis Grubu'na Ziyaret

(ANKARA) - İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) üyeleri, DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret ederek, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, MYK üyeleri ve milletvekilleriyle görüştü.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "7 farklı insan hakları derneğinin temsilcilerinden oluşan İnsan Hakları Ortak Platformu üyeleri Meclis Grubumuzu ziyaret ederek, Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları, MYK üyelerimiz ve milletvekillerimizle görüştü. Görüşmede, Türkiye'nin demokrasi ve insan hakları sorunları ile Barış ve Demokratik Toplum sürecine ilişkin karşılıklı görüş ve öneriler paylaşıldı" denildi.

Kaynak: ANKA