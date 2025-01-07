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İHH, Gazze'ye Sağlık Yardımlarını Sürdürüyor

İHH, Gazze'ye Sağlık Yardımlarını Sürdürüyor
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İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH), İsrail'in saldırıları altında olan Gazze'ye sağlık alanında önemli yardımlar yapmaya devam ediyor. 7 Ekim'den itibaren yüz binlerce Gazzeliye gıda, barınma ve hijyen desteği sağlayan İHH, ayrıca 12 ambulans, ilaçlar ve tıbbi malzemeler göndermiştir.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH), İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye sağlık alanında yaptığı yardımları kesintisiz sürdürüyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre İHH, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten beri gıda, barınma, hijyen gibi çeşitli alanlarda yüz binlerce Gazzeliye destek oluyor.

Sağlık çalışmaları kapsamında 12 ambulansı Gazze'ye gönderen vakıf, bölgeye 501 ilaç ve tıbbi malzeme, 167 tıbbi yatak ve muayene dolabı, 40 tekerlekli sandalye, 100 hasta yürüteci, 100 koltuk değneği, 9 bin 274 hasta bezi ile 108 bin 308 hijyen paketi gönderdi.

Ultrason cihazı, röntgen cihazı, otorefraktometre cihazı, dişçi koltuğu ve hasta monitörü de vakıf görevlilerince hastanelere teslim edildi.

Gazze'ye destek olmak isteyenler tüm operatörlerden kısa mesaj gönderip bağış yapabiliyor.

Vatandaşlar, vakfın internet sitesinden çevrim içi olarak veya belirlenen banka hesap numaralarına para yardımında da bulunabiliyor.???????

Kaynak: AA / Deniz Sarıhan - Güncel
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