İHA Kameramanı Gürkan Sayın, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da izleyenleri gözyaşlarına boğan görüntüsü ile ödüle layık görüldü

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen 27. Zoom Haber Görüntüleri Yarışması'nda İHA Kameramanı Gürkan Sayın, Hatay'da kaydettiği etkileyici görüntü ile birinci oldu. Ödül töreni ise Azerbaycan'da gerçekleştirilecek.

27. Zoom Haber Görüntüleri Yarışması'nda, İhlas Haber Ajansı (İHA) Kameramanı Gürkan Sayın, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da izleyenleri gözyaşlarına boğan Haber'>haber görüntüsü ile ödüle layık görüldü.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince düzenlenen 27. Zoom Haber Görüntüleri Yarışması'nın ödül töreni, 26 Eylül'de Azerbaycan ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bugün ise ödüle layık görülen görüntüler ve basın mensupları başkent Bakü'de açıklandı.

Buna göre, İHA Kameramanı Gürkan Sayın, 6 Şubat depremlerinde görev yaptığı sırada Hatay'da kayda aldığı, izleyenleri gözyaşlarına boğan görüntüsü ile ödüle layık görüldü. Depremin sembollerinden olan görüntü haber kategorisinde 1. oldu. - BAKÜ