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IGPN, Fransa'daki gösterilerde polis şiddeti iddiaları için 4 soruşturma başlattı

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Fransa'da hafta sonu düzenlenen gösterilerdeki polis şiddeti iddiaları üzerine IGPN 4 soruşturma başlattı. Soruşturmalar Saint-Etienne'de reşit olmayan bir gencin elinin kopması ve Mulhouse'da reşit olmayan bir gencin bir gözünü kaybetmesiyle ilgili.

Fransa'da hafta sonu düzenlenen gösterilerdeki polis şiddeti iddialarıyla ilgili 4 soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre Ulusal Polis Genel Müfettişliğince (IGPN) yürütülen soruşturmalardan biri, Saint-Etienne kentindeki gösteride kolluk kuvvetlerine ait mühimmatın atılması sonucu reşit olmayan gencin elinin kopmasıyla ilgili.

İkinci soruşturma da Mulhouse kentindeki gösteride yaralanan, reşit olmayan gencin bir gözünü kaybetmesinin ardından açıldı.

Üçüncü soruşturmanın bir göstericinin kafasından yaralandığı olayla ilgili başlatıldığı belirtildi, dördüncü soruşturmanın detayları ise henüz paylaşılmadı.

Hayat pahalılığı ve yüksek akaryakıt fiyatları

Fransa'da yaklaşık bir ay önce başlayan lise eylemleri kapsamında ise IGPN, polis şiddetine ilişkin 36 soruşturma açmıştı.

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Ülke genelindeki gösterilerde yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alınmış, yaklaşık 1000 polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarına sahne olan gösterilerde en az 3 bin dükkan hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Dün de yüzlerce kişi hayat pahalılığına karşı başkent Paris'te yeniden sokağa inmişti.

Kaynak: AA
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