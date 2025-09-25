İğneada'daki Sel Felaketi ile İlgili Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 2023 yılında meydana gelen sel felaketine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.

Dava dosyasına da giren bölgedeki bir çiftliğin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, selin bölgeye geliş anı görülüyor.

Görüntülere sel sularının kameranın görüş açısındaki yaklaşık 2 metrelik bir depovari yapının neredeyse tamamını kapladığı da yansıyor.

Suyun akıntısıyla tomrukların sürüklendiğinin yansıdığı kayıtlarda, bölgedeki bahçe tel örgülerinin koptuğu ve ağaçların söküldüğü yer alıyor.

Sel sonucu bungalovlar yıkılmış, 6 kişi ölmüştü

Demirköy ilçesinde 5 Eylül 2023'te sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı.

Bölgedeki bir tesiste kalan 12 kişiden haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmış, ormanda mahsur kalanlardan 6'sı selin olduğu gün kurtarılmıştı.

Bölgede 5 Eylül'de Rahile Şimşek ve Suna Duman'ın, 6 Eylül'de Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar'ın, 7 Eylül'de ise Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedeni bulunmuştu.

İlk yargılama süreci

Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında işletme yetkililerinden 5'i gözaltına alınmış, bir kişi savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılmış, sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3 şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklanan şüphelilerden 2'si ara tutukluluk değerlendirmesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Kasım 2024 tarihinde yapılan son duruşmada tutuklu sanık işletme sahibi Bülent B. "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Tutuksuz sanıklardan Cenan A. ile Büşra G. 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmış, haklarındaki adli kontrol hükümlerinin devam etmesine, bu kişilerin 2 yıl turizm faaliyetlerinden menedilmesine hükmedilmiş, sanık Sevcan U.'nun ise beraatine karar verilmişti.

İstinaf sonrası yeniden yargılama başladı

Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından kamp alanında konaklarken selde hayatını kaybeden Rahile ve Ahmet Baki Şimşek ile Suna Duman, Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar'ın yakınları, karara itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurmuş, istinafın bozma kararı sonucu yargılama yeniden başlamıştı.