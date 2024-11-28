İğneada Açıklarında Ticari Gemide Rahatsızlanan Personel Hastaneye Kaldırıldı
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, İğneada beldesi açıklarında bir ticari gemide rahatsızlanan personel, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin İğneada beldesi açıklarında ticari gemide rahatsızlanan personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.
Açıktaki bir gemide personelin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi karaya çıkarılarak hastaneye götürüldü.