Iğdır'da nesli tehlike altındaki kara akbaba görüntülendi

İğdır, coğrafi ve iklim koşulları sayesinde birçok yaban hayvana ev sahipliği yaparken, nesli tükenme tehlikesi altındaki kara akbaba da bu bölgedeki nadir kuş türlerinden biri olarak kaydedildi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listesinde "tehdide yakın" kategorisinde bulunan kara akbaba da (Aegypius monachus) Iğdır'da nadir görülebilen kuşlar arasında bulunuyor.

Kanat açıklığı yaklaşık 3 metreye, ağırlığı ise 12 kilograma kadar ulaşabilen kara akbaba, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Karasu Sulak Alanı'nda kayıt altına alındı.

Alanda şu ana kadar kayda alınan 209 kuş türünden biri olan kara akbaba, doğal ortamında Anadolu Ajansı ekibince 2 birey halinde görüntülendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
