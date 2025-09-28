Haberler

Iğdır'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Iğdır'da bir motosiklet, önünde giden traktörün römorkuna çarparak kaza yaptı. Sürücü Muhammed Taştan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi. Traktör sürücüsü gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IĞDIR'da önünde giden traktörün römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü Muhammed Taştan (24) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Iğdır-Tuzluca kara yolu Küllük köyü yakınlarında meydana geldi. Muhammed Taştan'ın kullandığı motosiklet, önünde giden Ahmet A.'nın (30) kullandığı traktörün römorkuna çarptı. Kazada Taştan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Taştan, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Traktör sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
