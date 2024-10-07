Üye Girişi
Haberler

Iğdır'da Kaçakçılıkla Mücadele ve Güvenlik Operasyonları Sonuçları Açıklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır Valisi Ercan Turan, eylül ayında gerçekleştirilen güvenlik operasyonları kapsamında yapılan gözaltıları ve ele geçirilen kaçak malzemeleri açıkladı. Uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve terörle mücadele konularına değinerek, birçok şahsın yakalandığını belirtti.

Iğdır Valisi Ercan Turan, polis ve jandarma ekiplerinin eylül ayında yaptığı çalışmaları basınla paylaştı.

Vali Turan, İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya ve İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, valilikte düzenlediği toplantıda, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında bir ayda, 11 bin 152 paket kaçak sigara, 5 tabanca, 17 bin 214 litre kaçak akaryakıt, 23 kilo tütün, 60 litre sahte alkol, 4 cep telefonu, 1 av tüfeği ve 2 tarihi sikke ele geçirildiğini söyledi.

Uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye değinen Turan, "Operasyonlarda 7 bin 145 gram esrar, 17 gram metamfetamin, 18 sentetik ecza, 5 gram bonzai ve 29 kök kenevir ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçundan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. 63 düzensiz göçmen yakalanarak Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir." diye konuştu.

Eylül ayındaki terörle mücadele ve asayiş operasyonlarını anlatan Turan, şöyle devam etti:

"Terörle mücadele kapsamında 2 farklı olayda 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Terör suçundan aranması olan 2 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. 21 küçük 2 orta çaplı operasyon icra edilerek bölücü terör örgütü mensuplarına ait muhtemel sığınak, mağara ve barınma alanları kontrol edilmiştir. Aranması olan 96 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Asayişe müessir suçlara karıştığı tespit edilen 39 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir."

Turan, trafikle ilgili sürdürülen çalışmalara yönelik, "25 bin 308 araç ve sürücü kontrol edilmiş, 4 milyon 729 bin 122 lira cezai işlem uygulanmıştır. 155 araç trafikten men edilmiş, 54 yaralamalı trafik kazasına müdahale edilmiştir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Kaçakçılıkla Mücadele Ercan Turan Kaçakçılık Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Göçmen trafik Güncel Terör Eylül

Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Sur canisinin katlettiği İkbal'in babasının ilk ifadesi

 Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

Toplumun sinir uçlarına dokunan platform bakanlığın radarına girdi

 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyaseti bir ekol ismini daha kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelinim Mutfakta Eda kimdir? Eda Koç kaç yaşında, nereli? 7 Ekim'de Filistin'de ne oldu? 7 Ekim katliamı nedir? Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 7 Ekim Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi! İslam Memiş altın ile ilgili ne dedi? Altın yükselecek mi? Murat Zorluoğlu kimdir? Murat Zorluoğlu kaç yaşında, nereli? Babalar Günü ne zaman 2025? ''Babalar Günü'' hangi güne denk geliyor? Kötü Kan dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Kötü Kan dizisi neden bitiyor? Sıla bebek öldü mü? Sıla bebek neden öldü? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 7 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Recai Kutan kimdir? Recai Kutan ne zaman öldü, hastalığı neydi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.