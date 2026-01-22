Iğdır'da kargoyla kaçak içki getirtip satan 2 şüpheli yakalandı

Iğdır'da, kargoyla kaçak içki getirtip satan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir alkollü içki satış yerini işleten B.A. ve F.A'nın İstanbul'dan kaçak içki getirip sattıklarını belirledi.

İçkileri getiren kargo firmasına düzenlenen operasyonda, 40 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Kaçak içkileri sattıkları belirlenen B.A. ile F.A. gözaltına alındı.