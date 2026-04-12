Iğdır'da yüzlerce araçlık konvoyla İran'a destek verildi

Iğdır'da Ehlibeyt Alimler Derneği tarafından düzenlenen konvoyda yüzlerce araçla İran'a destek verildi. Katılımcılar, Netanyahu ve Trump'ın tabutlarını taşıyan araçlarla protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Iğdır'da 'zalimin karşısındayız' temasıyla Topçular Mahallesi Vali Yolu üzerinde bir araya gelen gönüllüler, yaklaşık 500 araçlık bir konvoy oluşturup İran'a destek verdi. Iğdır'da cadde ve sokaklarda Türk, İran bayraklarıyla tur atan vatandaşlar, araçlarının üzerine Netenyahu ile Trump'un resimlerinin bulunduğu tabutları taşıdı. Türk, İran, Azerbaycan ve Filistin bayraklarıyla donatılan araçlar, şehir merkezinde sloganlar eşliğinde tur attı.

Ehlibeyt Alimler Derneği Onursal Başkanı Veli Beder, amaçlarının İran ve Lübnan'a desteklerini somut şekilde göstermek olduğunu belirtti. Beder, mazlum halklarla dayanışma mesajı verdi. Türkiye Direniş Cephesi Başkanı Nurettin Şirin de İslam dünyasına birlik çağrısında bulunarak ortak mücadelenin önemine dikkat çekti.

DESTEK İÇİN İRAN'A GİDECEKLER

Iğdır'da düzenlenen konvoy ve mitingin ardından 72 kişilik heyet destek için karayoluyla İran'a hareket etti. Iğdır heyetinin başta Tahran olmak üzere çeşitli şehirlerde temaslarda bulunacağı öğrenildi.

