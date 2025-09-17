Haberler

Iğdır'da Balya Makinesine Kaptırdığı Kıyafetiyle Hayatını Kaybeden Genç

Iğdır'ın Kerimbeyli köyünde tarlada balya makinesi ile çalışırken kıyafeti makinenin şaftına kaptıran 25 yaşındaki Fuat Malgaz hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale yeterli olmadı.

Iğdır'da tarlada çalışırken balya makinesine elbisesini kaptıran genç, hayatını kaybetti.

Kerimbeyli köyündeki arazisinde biçilen otları balya yapan Fuat Malgaz (25), henüz bilinmeyen bir nedenle kıyafetini balya makinesinin şaftına kaptırdı.

Ağır yaralanan Malgaz, çevredekilerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Malgaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Malgaz'ın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Kerimbeyli köyünde toprağa verildi.

