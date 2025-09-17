Iğdır'da Balya Makinesine Kaptırdığı Kıyafetiyle Hayatını Kaybeden Genç

Iğdır'da tarlada çalışırken balya makinesine elbisesini kaptıran genç, hayatını kaybetti.

Kerimbeyli köyündeki arazisinde biçilen otları balya yapan Fuat Malgaz (25), henüz bilinmeyen bir nedenle kıyafetini balya makinesinin şaftına kaptırdı.

Ağır yaralanan Malgaz, çevredekilerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Malgaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Malgaz'ın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Kerimbeyli köyünde toprağa verildi.