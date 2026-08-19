Haberler

Iğdır'da Firari Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da, hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık' suçundan aranan M.O., saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Iğdır'da, hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı adreste yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan M.O'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, M.O'yu saklandığı adrese düzenlediği operasyonda yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alparslan Kuytul’a kelepçe takıldığı an! Yüz ifadesi de sözleri de bomba

Kuytul’a kelepçe takıldığı an! Yüz ifadesi de sözleri de bomba
İstanbul’a 4. Köprü geliyor! Çalışmalar havadan görüntülendi

İstanbul’a 4. Köprü geliyor
Kedinin nereyi ısırdığına dikkat edin! '11 yıl sonra kuduran vaka var'

Kedinin nereyi ısırdığına dikkat edin! "11 yıl sonra kuduran vaka var"
Ünlü çift aşk tazeledi! Soluğu bakın nerede aldılar

Ünlü çift aşk tazeledi! Soluğu bakın nerede aldılar
Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

Tatildeki ailenin 5 milyonu gitti! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu

Kuytulcular operasyonunda bomba detay! Bu yöntemi ilk kez duyacaksınız
Tır şoförü kazadan 1 saat önce canlı yayında şarkı söylemiş

Yanarak can veren tır şoförünün son görüntüleri ortaya çıktı