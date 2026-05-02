İdris Şahin'den "Aile ve Nüfus On Yılı" Eleştirisi: "Bu Ekonomiyle Aile On Yılı Değil, Aile Son Yılı Olur"

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 2026-2035 döneminin "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edilmesine tepki gösterdi. Şahin, aile kurumunun genelgelerle değil, adaletli bir ekonomik düzen ve insanca geçim şartlarıyla ayakta kalacağını belirterek, "Gençler iş bulamazken, yüksek kiralar maaşları yutarken aileyi sadece sloganla ve afişle güçlendiremezsiniz" dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2026-2035 döneminin "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Aileyi korumanın devletin en temel görevlerinden biri olduğunu belirten Şahin, ancak aile kurumunun yalnızca Resmi Gazete'de yayımlanan genelgelerle veya yukarıdan aşağıya talimatlarla korunamayacağını vurguladı.

Şahin, "Aile, o dört duvarın içine giren huzurla, mutfaktaki bereketle ve yarınlara duyulan güvenle ayakta kalır" ifadesini kullandı.

"Gençler iş bulamazken aileyi sloganla güçlendiremezsiniz"

Genelgede gençlere evlilik teşvikleri, çocuk sahibi olmayı kolaylaştıracak vaatler ve çok çocuklu aile yapısına yönelik vurgular bulunduğuna işaret edeh Şahin, ekonomik koşulların aile kurmayı zorlaştırdığını belirtti.

Şahin, "Gençler iş bulamazken, yüksek kiralar maaşları daha ele geçmeden yutarken, bir bebek bezinin maliyeti dahi her geçen gün katlanırken aileyi sadece sloganla, afişle, çağrıyla nasıl güçlendireceksiniz?" diye sordu.

Şahin, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, "Bu ekonomi yönetiminizle Aile On Yılı değil, aile son yılı olur" ifadelerini kullandı.

TÜİK verilerine dikkati çeken Şahin, 2025 yılında evlenen çift sayısının 552 binlere gerilediğini, boşanmaların ise 193 binin üzerine çıktığını belirtti. Bu tablonun aile politikalarının yalnızca çağrı ve teşvik söylemiyle yürütülemeyeceğini gösterdiğini belirten Şahin, "Mesele gençlere sadece 'evlenin' demekle çözülecek kadar basit değildir" dedi. Şahin, gençlerin önüne somut iş imkanı, sürdürülebilir gelir, insanca konut ve gelecek güvencesi konulması gerektiğini vurguladı.

"Aileyi zayıflatan gençlerin tercihi değil, yönetilemeyen ekonomidir"

Mart 2026 iş gücü verilerine de değinen Şahin, işsizliğin yüzde 8,1, genç işsizliğinin ise yüzde 15,3 olduğunu hatırlattı. Atıl iş gücünün yüzde 31,5 seviyelerine dayandığını belirten Şahin, mevcut ekonomik tablonun gençlerin gelecek planlarını doğrudan etkilediğini kaydetti.

Şahin, "Bu karamsar tablo içinde aileyi zayıflatan unsur gençlerin kendi tercihleri değil; bizzat sizin yönetemediğiniz ekonominin yarattığı işsizliktir, güvencesizliktir, borç yüküdür ve barınma krizidir" ifadelerini kullandı.

Aile politikalarının kavramsal çerçevelerle, haftalık etkinliklerle veya reklam kampanyalarıyla kurulamayacağını kaydeden Şahin, aileyi bir arada tutan temel unsurun geçim, adalet ve liyakat olduğunu vurguladı.

Şahin, "Eğer gerçekten aileyi güçlendirmek gibi bir derdiniz varsa; önce gençlere istihdam sağlayacaksınız, ailelere ödenebilir kira imkanı sunacaksınız, kadınlara güvenli bir çalışma ortamı, çocuklara ise erişilebilir kreşler tesis edeceksiniz" dedi.

Aile kurumunun ekonomik ve sosyal güvenceyle korunabileceğini kaydeden Şahin, "Aileyi genelgeler değil; adaletli bir ekonomik düzen, insanca geçim şartları ve gençlerimizin yarınlarına güvenle bakabileceği huzurlu bir Türkiye ayakta tutar" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: ANKA