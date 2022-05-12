İdlib'deki engelli çocuklar, resim ve el işi ürünlerini sergiledi

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, iç savaş mağduru engelli çocukların çizdikleri resimler ile diğer el işi ürünlerinin yer aldığı sergi düzenlendi.

"Parmak Uçlarından" adı verilen sergide, yerel sivil toplum kuruluşlarından İnsani Bakım Derneğinde 5 ay boyunca özel eğitim alan 38 engelli çocuğun çizdiği resim ve yaptıkları el işleri beğeniye sunuldu.

İdlib halkının yoğun ilgi gösterdiği sergide, çocukların eğlenceli tavırları dikkati çekti.

Otizmli 12 yaşındaki Muhammed el Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el işleri yapmalarında yardımcı olan öğretmenlerine teşekkür etti.

Beşşar Esed rejiminin Hama ilindeki saldırılarından ailesiyle birlikte kaçarak İdlib'e sığınan el Ali, "Burada gördüğünüz her şeyi biz yaptık." dedi.

Yaptığı kuş resimleriyle sergiye katılan 5 yaşındaki Elin Cemil ise "Bugün anneler ve çocuklar için bir sergi yapıyoruz." diye konuştu.

Oğlunun çizdiği resimlerle sergiye katıldığını belirten Um Muhammed el Ali de oğlunun beş ay önce özel eğitime başladığını söyledi.

El Ali, "Allah'a hamdolsun aldığı eğitimden faydalandı. Artık odaklanabiliyor. Resim çizebiliyor ve renkleri birbirinden ayırt edebiliyor." ifadelerini kullandı.

İnsani Bakım Derneğinin sorumlularından Talal Ferit de engelli öğrencileri topluma entegre etmeye çalıştıklarını söyledi.

Engellilerin topluma yararlı şeyler yaptığını anlatmak için sergiyi açtıklarını ifade eden Ferit, "Umarım engelli çocuğu olan aileler utanmaz. Bu çocuklar toplumun bir bireyi. Onlara yatırım yaparak topluma entegre edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.