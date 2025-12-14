Suriye'nin İdlib ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü
Suriye'nin İdlib ilinin Maaratunnuman ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Suriye'nin İdlib ilinin Maaratunnuman ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerine düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Suriye Resmi Devlet Televizyonu El İhbariye'nin verdiği habere göre, kimliği belirsiz şahıslar Maaratunnuman'da Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerine saldırdı.
Saldırıda güvenlik güçlerinden 4 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel