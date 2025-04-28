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İDDEF'ten Kurban Kesim Bedelleri ve Organizasyon Duyurusu

İDDEF'ten Kurban Kesim Bedelleri ve Organizasyon Duyurusu
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İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2025 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelini büyükbaşta 4 bin, küçükbaşta ise 5 bin lira olarak belirledi. 'Kardeşinle Kurbanını Paylaş' sloganıyla 47 ülkede gerçekleştirilecek organizasyon, Gazze için büyükbaş hisse bedelini 9 bin 800 lira olarak açıkladı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelini büyükbaş hisse kurbanlıkta 4 bin, küçükbaşta ise 5 bin lira olarak belirledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İDDEF, 2025 yılı vekalet yoluyla vacip kurban organizasyonunu "Kardeşinle Kurbanını Paylaş" sloganıyla Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'da 47 ülke 309 bölgede gerçekleştirecek.

16 yıldır hayırsever bağışçıların emanet ettiği kurbanlıkları hiçbir aracı kuruluşla çalışmadan güven ve hassasiyet içinde İslami usul ve kaidelere göre keserek gerçek ihtiyaç sahiplerine teslim eden İDDEF, bu yıl da ekipleriyle birlikte kesim ve dağıtımların olacağı ülkelere gidecek.

Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelini büyükbaş hisse kurbanlıkta 4 bin, küçükbaş kurbanlıkta ise 5 bin lira olarak belirleyen İDDEF, Gazze için büyükbaş hisse bedeli 9 bin 800 lira olarak açıkladı. Konserve etler geçen yıl olduğu gibi yıl boyunca Gazze'ye gönderilecek.

Hayırseverler, kurban bağışlarını "www.iddef.org" adlı internet sitesi üzerinden havale yoluyla ya da genel merkez ve Türkiye'nin çeşitli il ile ilçelerinde bulunan temsilcilikleri ziyaret ederek ulaştırabilecek.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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