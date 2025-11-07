Haberler

İDDEF, Arnavutluk'ta 140 Çocuğun Sünnetini Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), geleneksel Sünnet Merasimi Projesi kapsamında Arnavutluk'ta 140 çocuğun sünnetini steril ortamda ve lokal anestezi altında gerçekleştirdi. Bu organizasyon, unutulmaya yüz tutmuş sünnet-i seniyyeyi yeniden yaşatmayı amaçlıyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), geleneksel hale getirdiği Sünnet Merasimi Projesi kapsamında Arnavutluk'ta 140 çocuğun sünnetini gerçekleştirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre İDDEF, Türkiye ile derin tarihi ve kültürel bağlara sahip Arnavutluk'ta anlamlı bir organizasyona imza attı.

Arnavutluk'un Elbasan şehrinde düzenlenen programda 140 çocuk sünnet ettirilerek ülkede unutulmaya yüz tutmuş sünnet-i seniyye yeniden ihya edildi.

Yeryüzü Doktorları Derneğinin gönüllü sağlık ekibinin destek verdiği sünnet merasimi, steril ortamda ve lokal anestezi altında gerçekleştirildi. Çocukların heyecan dolu bekleyişi, aileleriyle neşeli şölene dönüştü.

Hayırseverlerin desteğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen sünnet organizasyonu, İDDEF tarafından geleneksel hale getiriliyor.

Her yıl Afrika ve Balkan ülkelerinde gerçekleştirilen bu anlamlı projeyle çocuklar hem sağlıklı şekilde sünnet ediliyor hem de İslam'ın önemli bir sünneti yaşatılıyor.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Suat Kılıç'a açıkça sorduk: AK Parti'den ayrıldığınıza pişman mısınız?

Suat Kılıç'a yayında herkesin merak ettiği soruyu sorduk
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı

Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si yıkılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si yıkılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.