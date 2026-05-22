İçişleri Bakanlığı'ndan araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlar açıklaması

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, araçlarda pense ve tornavida gibi ekipmanların zorunlu hale getirildiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını, yönetmelik değişikliğinin en son 2012'de yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara dair yönetmelik değişikliğinin en son 2012 yılında yapıldığı ifade edilerek, yeni bir düzenleme yapılmadığını belirtildi. Açıklamada, "Araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara dair yönetmelik değişikliği en son 2012 yılında yapılmıştır. Yeni bir düzenleme yoktur. Bu konuya ilişkin dolaşıma sokulan 'pense, tornavida gibi araçlar zorunlu hale getirildi' içerikli haberler doğru değildir. Lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
