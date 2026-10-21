İçişleri Bakanı Nunez, yağmada polis konumunun sosyal medyada paylaşıldığını söyledi

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Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, sarı yeleklilerin eylemleri kapsamında dükkanları yağmalayabilmek için polisin konumu hakkındaki bilgilerin, sosyal medya platformlarındaki gruplarda paylaşıldığını belirtti.

Fransız parlamenterler, başkent Paris'te dün Ulusal Mecliste, bugün de Senatoda 17 Ekim'de sarı yeleklilerin eylemleri sırasında yaşanan şiddet ve yağma olaylarını tartıştı.

Nunez, Senato Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, sarı yeleklilerin 24 Ekim'de düzenleyecekleri eylemler kapsamında sahadaki kolluk kuvvetlerinin sayısını artıracaklarını bildirdi.

Eylemlerde yaşanan olaylarda, sosyal medya kullanımının önemli etkisi olduğunu savunan Nunez, TikTok ve Snapchat gibi platformlardaki gruplarda, eylemler sırasında polislerin konumlarına ilişkin bilgilerin paylaşıldığını aktardı.

Nunez, bu gruplarda, dükkanları yağmalayabilmek için polisin bulunmadığı alanlara ilişkin bilgilerin de paylaşıldığını dile getirdi.

Belediye başkanlarının, faillerin sosyal medya platformları üzerinden yönlendirildiği ciddi yağma olayları yaşandığında söz konusu platformların askıya alınmasını teklif ettiğini aktaran Nunez, Danıştayın böyle bir uygulamanın yalnızca olağanüstü durumlarda mümkün olduğuna ilişkin 2025'te karar verdiğini kaydetti.

Fransa'daki olaylar

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Eylemlerde iş yeri zarar görenler hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Yerel makamlar olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon, Nice ve Marsilya başta olmak üzere bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

Kaynak: AA