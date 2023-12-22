İçişleri Bakanı: DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlarda 304 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı 'Kahramanlar-34' operasyonlarında, 304 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ terör örgütüne yönelik 32 ilde 'Kahramanlar-34' kod adlı eş zamanlı operasyonlar yapıldığını belirtti. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince yapılan baskınlarda, DEAŞ içerisinde faaliyet yürütülen ve DEAŞ ile bağlantılı 304 şüpheli yakalandı.

Milletin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlere göz açtırmayacaklarını aktaran Yerlikaya, "Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.