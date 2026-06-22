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Bakan Çiftçi, Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Çalışmaları Valilerle Değerlendirdi

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında valilerle yapılan güvenlik toplantısında sahipsiz hayvanların doğal yaşam alanlarına taşınması ve barınma koşullarının iyileştirilmesi konularının ele alındığını açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmaları valilerle yaptığı güvenlik toplantısında ele aldıklarını bildirdi.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, valilerle video konferans sistemi üzerinden güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti. Çiftçi, toplantıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, valilerimizle video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirdiğimiz güvenlik toplantısında yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Doğal yaşam alanlarının yapım süreçleri ile sokaktaki sahipsiz hayvanların bu alanlara taşınmasına yönelik yürütülen çalışmalardaki son durumu ele alarak, illerimizdeki uygulamalara ilişkin valilerimizden bilgi aldık."

Hedefimiz sahipsiz hayvanları sokağın insafına terk etmeden, doğal yaşam alanlarında barınma ve gıdaya erişim sıkıntısı yaşamayacakları, veteriner hekimlerimizin gözetiminde sağlıklı ve güvenli bir yaşamla buluşturmaktır. Aziz milletimizin huzuru, şehirlerimizin güvenliği ve tüm canlıların yaşam hakkı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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