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Yılbaşından bu yana 23,9 ton uyuşturucu ele geçirildi

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bu yana düzenlenen 24 bin 757 operasyonda 23,9 ton uyuşturucu madde ve 71,9 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca eğitim ve önleme faaliyetleriyle 3 milyon 338 bin 50 vatandaşa ulaşıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bugüne düzenlenen 24 bin 757 operasyonda 23,9 ton uyuşturucu madde ile 71,9 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'ne ilişkin açıklamada bulundu.

Çiftçi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bu yıl başından itibaren emniyet ve jandarma ekiplerince 24 bin 757 operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonların detaylarını paylaşan Çiftçi, çalışmalar sonucu 23,9 ton uyuşturucu madde ile 71,9 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydetti.

Çiftçi, anne ve babaların çocuklarının geleceğini güven içinde görmek istediğini vurgulayarak, "Bizim uyuşturucuyla mücadelemiz, işte bu dualara, bu bekleyişe ve bize emanet edilen her bir evladın geleceğine sahip çıkma mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

Gerçek başarının yalnızca uyuşturucu satıcıları yakalamakla elde edilemeyeceğini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Yürüttüğümüz eğitim ve önleme faaliyetleriyle bu yılın ilk 6 ayında 3 milyon 338 bin 50 vatandaşımıza ulaştık. Ailelerimizi bilinçlendirdik, gençlerimize ulaştık, önleyici çalışmalarımızı ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırdık. Genç kardeşlerim, hayat bazen insanı yorabilir, yolunu daraltabilir. Ancak hiçbir çıkmaz, hayatınızdan ve geleceğinizden daha büyük değildir. Zorlandığınızda yardım istemekten çekinmeyin. Aileniz, öğretmenleriniz ve devletiniz yanınızdadır. Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü vesilesiyle bir kez daha ifade ediyorum, evlatlarımızın istikbalini korumak, milletimize karşı boynumuzun borcudur. Mevlam hiçbir anne babayı evladıyla imtihan etmesin, gençlerimizi her türlü bağımlılıktan, kötülükten ve karanlıktan muhafaza eylesin."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
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