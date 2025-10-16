İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam'ın Şanlıurfa Ziyareti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

Vali Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Bakan Yardımcısı Sağlam'ın, kentteki programları kapsamında Valiliği ziyaret ettiğini belirtti.

Ziyaret kapsamında kentte yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirme yaptıklarını belirten Şıldak, "Sayın bakan yardımcımıza destekleri ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.