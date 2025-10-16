Haberler

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam'ın Şanlıurfa Ziyareti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam'ın Şanlıurfa Ziyareti
Güncelleme:
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti. Vali Şıldak, ziyarette kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade etti ve ziyaret için teşekkür etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

Vali Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Bakan Yardımcısı Sağlam'ın, kentteki programları kapsamında Valiliği ziyaret ettiğini belirtti.

Ziyaret kapsamında kentte yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirme yaptıklarını belirten Şıldak, "Sayın bakan yardımcımıza destekleri ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
