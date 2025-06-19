İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Recep Bulan'ın Cenaze Törenine Katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Recep Bulan'ın Cenaze Törenine Katıldı
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, hayatını kaybeden AK Parti Lapseki ilçe başkanı Recep Bulan için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende ailesi taziyeleri kabul etti ve cenaze Çan'ın Keçiağıl köyünde toprağa verildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, AK Parti önceki dönem il genel meclisi üyesi ve Lapseki ilçe başkanı Recep Bulan'ın cenaze törenine katıldı.

Önceki gün hayatını kaybeden Bulan için Lapseki ilçesindeki evinin önünde tören düzenlendi.

Recep Bulan'ın ailesi burada taziyeleri kabul etti. Cenaze, helallik alınmasının ardından öğle namazına müteakip Çan'ın Keçiağıl köyünde toprağa verildi.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Naim Makas, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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