İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Elazığ'da vatandaşlar ve güvenlik güçleriyle bayramlaştı

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Elazığ'da vatandaşlar ve güvenlik güçleriyle bayramlaştı
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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Elazığ'da vatandaşlar ve güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Elazığ'da vatandaşlar ve güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Aktaş, beraberinde Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı ile tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Sarahatun Camisi'nde cuma namazını eda etti.

Daha sonra Aktaş ve beraberindekiler vatandaşlarla bir araya gelerek, onların bayramını kutladı.

Harput Jandarma Karakol Komutanlığı ile Çarşı Şehit Mehmet Ali Çakır Polis Merkezi Amirliği'ne de ziyarette bulunan Aktaş, mesai mefhumu gözetmeksizin görevinin başında olan kolluk kuvvetlerinin bayramını tebrik etti.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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