İçilebilir su kıtlığı Afrika'da yüzbinlerce aileyi göçe zorluyor

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu Bölge Direktörü Muhammed Abdiker, içilebilir su kıtlığının kıtada yüzbinlerce aileyi göç etmeye zorladığını bildirdi.

Abdiker, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Doğu Afrika'daki temiz su sorununa dikkati çekti.

Kuraklığa bağlı olarak temiz su ihtiyacının her geçen gün arttığını belirten Abdiker, "Su kıtlığı, Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu'ndaki yüzbinlerce aileyi yiyecek, içecek ve hayvanlarına otlak bulmak için göçe zorluyor." ifadesini kullandı.

Kuraklıkla ortak mücadele çağrısı yapan Abdiker, temiz su kaynaklarının korunması gerektiğini vurguladı.

Abdiker, "Su, milyonlarca insanı yerinden etme gücüne sahip. Göç ise sınırlı su kaynakları üzerindeki baskıyı artırıyor." açıklamasını yaptı.

1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık

Afrika kıtasının doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgası, yaklaşık 13 milyon kişiyi açlığa mahkum etti.

2019'da çöl çekirgelerinin istilası sonrası tarımsal üretimin gerilediği ve gıda krizinin başladığı bölgede peş peşe 3 yağmur döneminde de yağışların beklenenin çok altında gerçekleşmesi yeni gıda krizini tetikledi.

Birleşmiş Milletler, kuraklık nedeniyle besi hayvanlarının ölmeye başladığını, susuzluk ve gıda sorunu nedeniyle de ailelerin evlerini terk ettiğini açıkladı.

Temiz su sıkıntısı, göçle salgın hastalıkların yayılmasına da yol açtı.