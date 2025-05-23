İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 49 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 49 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında KİPTAŞ ve İSTAÇ genel müdürlerinin de aralarında bulunduğu 49 kişi için gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, aralarında KİPTAŞ ve İSTAÇ genel müdürlerinin de bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin olarak, şüpheliler KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay, İbrahim Bülbüllü, Nezahat Kurt ve Koruma Müdürü Mustafa Akın'ın da aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda şu ana kadar 42 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Arama ve yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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