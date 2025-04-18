İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 100 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

"KONUTU TERK ETMEME" TEDBİRİ

Abbas, soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararla "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

ETKİN PİŞMANLIK KAPSAMINDA İFADE VERDİ

Kararda, Abbas'ın üzerine atılı suçun niteliği, kanunda öngörülen cezanın miktarı ve mevcut delil durumunun dikkate alındığı kaydedildi. İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Abbas'ın savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

BİR TAHLİYE KARARI DAHA

Abbas'ın yanı sıra İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Emre Serkan Bayraktar için de tahliye kararı verildi.

MURAT ABBAS KİMDİR?

1969 yılında İstanbul'da doğan Murat Abbas, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. 1994'te BDO Denet'te denetim asistanı olarak çalışmaya başladı.

PWC, Bosch, Siemens, Profilo Grubu, Superonline, Ticketturk şirketlerinde finansal kontrolör ve finans müdürlüğü görevlerini üstlenen Abbas, 2014'te Zorlu Holding'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nden (PSM) sorumlu hissedar temsilcisi olarak çalışmaya başladı. Mart 2015'te PSM Genel Müdürü olarak atanan Abbas, 6 senelik görevi boyunca kurumun kreatif, idari, organizasyon ve finans bölümlerinden sorumlu oldu.