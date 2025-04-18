Merkez'in sürpriz kararı sonrası Bakan Şimşek'in sessizliği dikkat çekiyor

Merkez'in sürpriz faiz kararı sonrası Şimşek'ten dikkat çeken tavır
Ukrayna ile ABD nadir toprak elementleri konusunda mutabakat zaptı imzaladı

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Tarihi anlaşma öncesi imzalar atıldı
Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler

Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama

İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Abbas'ın savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 100 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

"KONUTU TERK ETMEME" TEDBİRİ

Abbas, soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararla "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

ETKİN PİŞMANLIK KAPSAMINDA İFADE VERDİ

Kararda, Abbas'ın üzerine atılı suçun niteliği, kanunda öngörülen cezanın miktarı ve mevcut delil durumunun dikkate alındığı kaydedildi. İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Abbas'ın savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

BİR TAHLİYE KARARI DAHA

Abbas'ın yanı sıra İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Emre Serkan Bayraktar için de tahliye kararı verildi.

MURAT ABBAS KİMDİR?

1969 yılında İstanbul'da doğan Murat Abbas, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. 1994'te BDO Denet'te denetim asistanı olarak çalışmaya başladı.

PWC, Bosch, Siemens, Profilo Grubu, Superonline, Ticketturk şirketlerinde finansal kontrolör ve finans müdürlüğü görevlerini üstlenen Abbas, 2014'te Zorlu Holding'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nden (PSM) sorumlu hissedar temsilcisi olarak çalışmaya başladı. Mart 2015'te PSM Genel Müdürü olarak atanan Abbas, 6 senelik görevi boyunca kurumun kreatif, idari, organizasyon ve finans bölümlerinden sorumlu oldu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Güncel
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMGk:

Etkin pişmanlık yani İTİRAF.. aferim ama Eko çalacak bunlar yatacak saçmalık dı akıllı davranmış itiraf etmiş

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCelal Koca:

Milletizide ayakta uyuyarak iyi işlettiler ama ilahi adalet. Hukuk önüne çıkardı şimdi soruyorum. İmamoğlu suçsuz madem bu adam etkin pişmanlıktan niçin faydalanıyor suçsuzlardı hani. Etkin pişmanlık dan bahsediyor ise suçu işlemiş ve itiraf etmiş demektir.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer:

İBB kumpası ile kendi menfaatları için ülkenin 40 milyar dolarını kendilerine ve yandaşlarına aktardılar. Ülkenin batık ekonomisini iflasa sürüklediler.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKellecihalil:

Etkin pişmanlık diyo haber adam ötmüş beyler imamoğlu için çember daralıyor.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMesut123:

Neden ev hapsi... Gunahmi çıkarıyorsunuz... Varsa suçu basin hapise

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer:

Herşey kumpas, kendilerinden olmayanları cezalandırmak.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer:

IBB'ye yapılan kumpasın amacı rant kanal İstanbulu faaliyete geçirmek.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıShef :

İşletme bölümünün puanları çok düşüktü zamanında, bakıyorum da çoğu insan işletme okumuş fakat bizden kat be kat iyi kazanıyorlar.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer:

AKP' nin Allah 1 dediğine inanırsam namerdim.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyusuf guclu:

Konuşmuş yani

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.