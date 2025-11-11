İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Aday Memur Buluşması'nda İstanbul'un Geleceğini Vurguladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Aday Memur Buluşması programına katıldı.

Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki programda konuşan Aslan, Türkiye Cumhuriyeti memurlarının tamamen halkın yararı için çalışacağına inandığını söyledi.

Aslan, İstanbul'un 24 saat yaşayan bir şehir olduğunu vurgulayarak, "16 milyon İstanbullu bizden eşit, eksiksiz ve hızlı hizmet bekliyor. Gece gündüz çalışmak zorundayız. Bir tek vatandaşımızın bile yüzünün yere düşmesine izin veremeyiz. Sizler, şehrimizin vicdanı olacaksınız. Devletin şefkati, sizin ellerinizden halka ulaşacak. İstanbul'un geleceği, sizin adaletinizle, sizin emeğinizle şekillenecek." diye konuştu.

İBB Genel Sekreteri Volkan Demir ise 70 bin başvuru arasından 1780 kadro için yürütülen süreçte, her adayın kendi sorusunu kendisinin çektiği, tüm mülakatların kamerayla kayıt altına alındığı, cam odalarda yapılan sınavların yalnızca bir değerlendirme değil, liyakate ve şeffaflığa verilen önemin göstergesi olduğunu kaydetti.