İBB Başkan Vekili Aslan, İstanbul'da turuncu alarmla evde kalma çağrısında bulundu

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Başkan (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, AKOM'da yaptığı açıklamada turuncu alarma geçildiğini belirterek, "Ben 16 milyon İstanbullu yurttaşımızdan, komşularımızdan mümkünse, mecbur kalmadıkları sürece bu akşamdan itibaren yarın gece yarısına kadar toplu taşıma araçlarını kullanmalarını, eğer mecbur değillerse evlerinden çıkmadan bu iki günü de iki geceyi de atlatmalarını rica ediyoruz. İnşallah salı ve çarşamba günü, salı gece ve çarşamba günü yaşadığımız bu büyük felaketi bir daha yaşamayız" dedi.

İstanbul'da hafta başından bu yana etkili olan ve son 80 yılın rekorunu kıran şiddetli yağışların ardından kent genelinde "Turuncu Alarm" ilan edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, AKOM'da gelişmeler hakkında kurmaylarından bilgi aldı. Salı gününden itibaren teyakkuzda olduklarını ifade eden Aslan, şunları söyledi:

"BAZI NOKTALARDA 273 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞEN NOKTALARLA KARŞI KARŞIYA KALDIK"

"Salı günü gece 22.00 civarıyla başlayan yağış, çarşamba günü şiddetini artırdı ve İstanbul'un genelinde büyük bir yağış alındı. Normal şartlarda metrekareye 20 kilogram yağış düşmesi lazım ki bu normal bir yağış diye düşünelim. Ancak bizde bazı noktalarda 273 kilogram yağış düşen noktalarla karşı karşıya kaldık ve İstanbul'un çeşitli bölgelerinde küçük ya da büyük çaplı problemler yaşandı. İşte Ayazağa, Cendere Vadisi'nde ciddi su baskınları oldu. Maalesef can kayıplarımız var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak turuncu alarm ile beraber salı günü geceden itibaren tüm arkadaşlarımızla, ekiplerimizle sahadaydık. Hem sahada, alanda birebir mücadele eden arkadaşlarımız vardı 8 bin 500 kadar insan gücüyle, 2 bin 400 civarında araçla da iş makinesiyle de mücadele ettik ve mücadelemiz şu ana kadar devam ediyor. Arkadaşlarımız, ekiplerimiz sahada. Toplamda AFAD ile beraber, jandarmamızla beraber, İl Jandarma Komutanlığının talimatıyla işte Kıyı Emniyeti ile, Sahil Güvenlik ile, 1. Ordumuz ile beraber yaklaşık 50 bin civarında personelle, önde veya arkada, arka hizmeti yapan arkadaşlarımızla beraber 50 binlik bir kadroyla İstanbul'daki bu afete müdahale ettik. Maalesef dediğimiz gibi can kayıplarımız var, 3 tane yurttaşımızı da arama çalışmalarımız sürüyor. Sürekli AKOM'da ve AFAD'da toplantılar yaparak İstanbul'un yaşadığı bu afet sürecinden bir an önce kurtulması ve normal hayatına dönmesi için de büyük bir mücadele ve gayret gösteriyoruz.

"İSTANBUL'DA DA TURUNCU KODA GEÇİLEREK ALARM, TURUNCU ALARM SEVİYESİNDEYİZ"

Dün bakanlarımızla toplantılar yaptık. Bakanımız, Sayın Valimiz birlikte toplantılar yaptık AFAD'da. Bugün de Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve İçişleri Bakanımız ile beraber sabahın erken saatlerinden itibaren Ayazağa'daydık. Alanı dolaştık arkadaşlarımızla beraber. Halkla beraber toplantılar yaptık, yurttaşlarımızı dinledik. Daha sonra daraltılmış bir toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanımızın da başkanlığında, Valimizin de katılımıyla bir toplantı daha yaptık ve şu saat itibarıyla neler yapmamız gerektiğiyle ilgili notları her kurum kendine göre aldı. Devletin bütün kurumları eş güdüm içinde çalışıyor. İstanbul Valiliğiyle ve AFAD ile koordineli çalışıyoruz. Dolayısıyla şu ana kadar geldik fakat bugün meteorolojik verilere göre, arkadaşlarımızın analizlerine göre maalesef yurt genelinde sarı kodlu ve turuncu kodlu alarm seviyeleri var. İşte Kocaeli, Adapazarı, Yalova, Bursa civarlarında turuncu kod seviyesine geçildi. Yurdun bazı yerlerinde de sarı kodla önlemler alınmaya çalışılıyor. Yine İstanbul'da dün de konuştuğumuz üzere cuma günü hafif sağanak yağışlar, akşam 18.00'den sonra yağışın birazcık daha şiddetlenmesi ama yarın öğlene doğru kuvvetlenme ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla İstanbul'da da turuncu koda geçilerek alarm, turuncu alarm seviyesindeyiz.

"MECBUR KALINMADIKÇA DIŞARIYA ÇIKILMAMASI, MECBURSANIZ DA KENDİ ARACINIZLA DEĞİL, TOPLU TAŞIMA ARAÇLARIYLA TRAFİĞE ÇIKMANIZI ÖNERİYORUZ"

72 saattir uyumadan büyük bir mücadele veriyor çalışma arkadaşlarımız. 92 bin ekip arkadaşımızla, yol arkadaşımızla İstanbul'da hasarın minimum seviyede atlatılması için büyük bir gayret gösteriliyor. İkinci bir afet olması durumunda zaten bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Bütün dere yataklarında, derelerde çalışmalarımızı şu an itibarıyla Yol Bakım Dairesi Başkanlığı, İSKİ Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İSTAÇ Genel Müdürlüğümüz yoğun bir gayretle mücadele ediyorlar dereleri temizlemek için, su baskını olan iş yerlerinin veya evlerin suyunu boşaltmak için büyük bir mücadele var. Ancak dikkatli olmak durumundayız.

Buradan tüm yurttaşlarımızı da tekrar uyarmak isterim. Bu akşamdan itibaren, mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkılmaması, mecbursanız da kendi aracınızla değil, toplu taşıma araçlarıyla trafiğe çıkmanızı öneriyoruz. Bu vesileyle ben 16 milyon İstanbullu yurttaşımızdan, komşularımızdan mümkünse, mecbur kalmadıkları sürece bu akşamdan itibaren yarın gece yarısına kadar toplu taşıma araçlarını kullanmalarını, eğer mecbur değillerse evlerinden çıkmadan bu iki günü de, iki geceyi de atlatmalarını rica ediyoruz. İnşallah salı ve çarşamba günü, salı gece ve çarşamba günü yaşadığımız bu büyük felaketi bir daha yaşamayız.

Her yaşanan şey insanlar için bir tecrübe. Siz önlemler alırsınız fakat aldığınız önlemleri test etme şansınız ancak bir felaket durumunda olur. Biz de bu felaketten de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli dersleri çıkaracağız. Arkadaşlarımızla alanı toparladıktan sonra oturup tekrar neyi nasıl yapmamız gerektiğini gözden geçireceğiz. Çünkü gördük ki 80 yılın üstünde, 80 yıldır olmayan bir yağışı İstanbul aldı.

"TEK AMACIMIZ VAR: İSTANBUL'DAKİ HEMŞEHRİLERİMİZİN HERHANGİ BİR FELAKETTE OLUMSUZ ETKİLENMESİNİ ENGELLEMEK"

İklim krizi, işte ısı, ortam ve dünya değişiyor, dönüyor ve gelişiyor. Dolayısıyla bu gelişime ayak uyduracak önlemleri ve tedbirleri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak devletimizin bakanlıklarıyla, ilgili kurumlarıyla, Valiliğimizle, AFAD'ımızla birlikte aldığımız tedbirleri ve önlemleri tekrar gözden geçireceğiz. İyileşme yapmamız gereken noktalar varsa belirleyeceğiz ve bunları iyileştireceğiz. Tek amacımız var: İstanbul'daki hemşehrilerimizin herhangi bir felakette olumsuz etkilenmesini engellemek. Başka bir düşüncemiz yok. Bu tür afetlerde İstanbulluların göstermiş olduğu gayrete, yardımlaşmaya, dayanışmaya teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA