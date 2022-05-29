Huzhou'daki Varille Kürek Çekme Yarışması - Haberler

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Huzhou'daki Varille Kürek Çekme Yarışması

Xinhua - Güncel
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Huzhou'daki Varille Kürek Çekme Yarışması

HUZHOU, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Huzhou kentinin Donglin Kasabası'nda yer alan Baoguo Köyü'nde varille kürek çekme yarışmasına katılan köylüleri gösteren hava fotoğrafı, 28 Mayıs 2022.

HUZHOU, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Huzhou kentinin Donglin Kasabası'nda yer alan Baoguo Köyü'nde varille kürek çekme yarışmasına katılan köylüleri gösteren hava fotoğrafı, 28 Mayıs 2022. Çevre köylerden 30'dan fazla katılımcı, yaklaşan Ejderha Teknesi Festivali öncesindeki yarışmaya katıldı. Yerel halk bu varil türünü balıkçılık, su kestanesi ve nilüfer meyveleri toplamak gibi tarım faaliyetlerinde geleneksel bir araç olarak kullanıyor. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Zhejiang Mayıs Güncel Haberler

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