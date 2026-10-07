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Husilerin Aden Havalimanı'nı 2 füzeyle hedef aldığı bildirildi, can kaybı yok

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Aden İl Emniyet Müdürlüğü, İran destekli Husilerin güneydeki Aden Uluslararası Havalimanı'na 2 füzeyle saldırı düzenlediğini bildirdi. Açıklamada, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı, havalimanı ve çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.

Yemen'de İran destekli Husilerin, ülkenin güneyindeki Aden Uluslararası Havalimanı'nı füzelerle hedef aldığı bildirildi.

Aden İl Emniyet Müdürlüğünün Facebook hesabından yapılan açıklamada, Husilerin Aden Uluslararası Havalimanı'nı 2 füzeyle hedef aldığı belirtildi.

Husilerin füze saldırısıyla hem yolcuların hem de havalimanı çalışanlarının hayatini tehlikeye attığı aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre söz konusu saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

Aden Uluslararası Havalimanı ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırdığı kaydedilen açıklamada, Aden Uluslararası Havalimanı'nın geçici başkent Aden'in yanı sıra çevre vilayetlere de hizmet veren sivil bir havalimanı olduğu hatırlatıldı.

Bu arada Yemen yerel medyası, Husilerin füzelerle hedef aldığı Aden Uluslararası Havalimanı'nda uçuş öncesi yolcu yoğunluğunun olduğu ve yolcular arasında büyük panik yaşandığına işaret etti.

Kaynak: AA
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