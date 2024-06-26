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Husiler Yemen'de İsrail'e ait bir gemiyi vurdu

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Arap Denizi'nde İsrail'e ait bir gemiyi balistik füzeyle vurduklarını duyurdu. Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, saldırıyı yeni geliştirdikleri füzeyle gerçekleştirdiklerini belirtti. Husilerin eylemleri nedeniyle Kızıldeniz'deki deniz ticareti tehlikeye girdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Arap Denizi'nde İsrail'e ait bir gemiyi balistik füzeyle vurduklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, İsrail'e ait "MSC SARAH V" isimli gemiye saldırı düzenlediklerini ifade etti.

Gemiye yönelik saldırının Arap Denizi'nde gerçekleştiğini aktaran Seri, saldırıyı yeni geliştirdikleri füzeyle yaptıklarına işaret etti.

Seri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurması ve Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın kalkması halinde eylemlerine son vereceklerine dikkati çekti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA / Güncel

Arap Denizi İsrail Sözcü Yemen İran Dünya Güncel Haberler

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