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Husiler, Suudi Arabistan'ın Sana'ya hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü

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Husilere bağlı El-Mesira televizyonu, başkent Sana'nın hava saldırılarına maruz kaldığını duyurdu. Saldırıların Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülürken, hedef, can kaybı veya yaralanmaya ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan tarafından başkent Sana'ya hava saldırıları düzenlendiğini ileri sürdü.

Husilere bağlı El-Mesira televizyon kanalı, Sana'nın hava saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

Saldırıların Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Haberde saldırıların hedefine, can kaybına veya yaralanmaya ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Kaynak: AA
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