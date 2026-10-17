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Husiler, Suudi Apache helikopterini Necran yakınlarında düşürdüklerini iddia etti

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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'a ait Apache tipi helikopterin Necran yakınlarında düşürüldüğünü iddia etti. Seri, helikopterin Husi mevzilerine saldırı sırasında uygun bir silahla düşürüldüğünü öne sürdü; Suudi Arabistan'dan henüz açıklama yok.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait Apache tipi helikopteri ülkenin güneyindeki Necran kenti yakınlarında düşürdüklerini ileri sürdü.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerinin Necran yakınlarında Suudi Arabistan'a ait Apache tipi helikopteri düşürdüğünü iddia etti.

Seri, helikopterin sınır bölgesindeki Husilere ait mevzilere yönelik saldırı faaliyetlerinde bulunduğu sırada uygun bir silahla düşürüldüğünü öne sürdü.

Suudi Arabistan'dan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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