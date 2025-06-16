Hüseyin Kürşat Kırbıyık TBMM Genel Sekreterliğine Atandı

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Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, TBMM Genel Sekreteri olarak atanarak idari kadroda değişiklik yaşandı. Kırbıyık, daha önceki görevleriyle birlikte yeni görevine başladı.

(TBMM) - TBMM Genel Sekreterliğine, Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık atandı.

28'inci Yasama Yılı'nın ikinci dönemi için TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Numan Kurtulmuş, idari kadroda değişikliğe gidiyor. Bu kapsamda geçen hafta Talip Uzun, Genel Sekreterlik görevinden alınmıştı.

ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgiye göre, Talip Uzun'un yerine Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık atandı. Kırbıyık, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Başkanlık Divanı üyelerinin Anıtkabir ziyaretinde yer aldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 1978'de doğan Hüseyin Kürşat Kırbıyık, ilk, orta ve lise eğitimini Seydişehir'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1999 yılında mezun oldu.

Rize'nin Güneysu ve Karaman'ın Kazımkarabekir ilçelerinde Kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. Londra'da 6 ay yabancı dil eğitimi alan Kırbıyık, sırasıyla Burdur Altınyayla, Kahramanmaraş Nurhak ilçelerinde Kaymakamlık, Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı ve Burdur Gölhisar Kaymakamlığı görevlerinden sonra 2013 yılında Mülkiye Müfettişliğine atandı.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde 2018-2020 yılları arasında Strateji Geliştirme Başkanı, 2020-2022 yılları arasında İller İdaresi Genel Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Edirne Valisi olarak atandı. 22 Haziran 2023 tarih ve 2023/308 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanan Hüseyin Kürşat Kırbıyık, evli ve iki çocuk babası.

Kaynak: ANKA / Güncel
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