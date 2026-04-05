Btp Lideri Baş'tan İsrail'in "İdam Yasası"Na Tepki: "Bu Artık Açık Bir Soykırımdır"

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün dünyanın gözü önünde Filistin'de sistematik bir katliam yaşandığını" ifade ederek, şunları kaydetti:

"Katil İsrail Meclisi, işgal altındaki topraklarda vatanını savunan Filistinli esirler için 'idam yasası'nı onayladı. Bu artık bir çatışma değil, bu bir savaş değil, bu açık bir soykırımdır. İsrail yönetimi, onlarca yıldır sürdürdüğü işgali meşrulaştırmak adına hukuku bir infaz aracına dönüştürmüş, evrensel insan haklarını ayaklar altına almıştır. Ancak burada asıl üzerinde durulması gereken acı tablo şudur: Binlerce can feda edilirken, çocukların geleceği ellerinden alınırken ve bir milletin var olma hakkı yok sayılırken dünya bu vahşeti adeta bir film izler gibi seyretmektedir."

"Bu mesele 21. yüzyılda insan kalabilme sınavıdır"

Daha da vahimi sözde Müslüman ülkelerin yöneticileri, bu zulmü sadece kınayarak, cılız bildiriler yayımlayarak sorumluluktan kaçabileceklerini sanmaktadır. Bilinmelidir ki katil rejimle ticareti kesmeyen, ekonomik ve siyasi yaptırımları masaya koyamayan her yönetim, atılan her kınama mesajıyla aslında kendi acziyetini ilan etmektedir. Hiçbir güç vatanını savunan bir milletin yaşama iradesini elinden alamaz. Hiçbir kirli siyaset veya stratejik hesap çocukların ölümünü meşrulaştıramaz. Bu mesele artık sadece Filistin'in sınırları içinde kalmış bir toprak meselesi değildir. Bu mesele 21. yüzyılda insan kalabilme sınavıdır."

Kaynak: ANKA