Hürriyet Partisi Lideri Gül: İktidarımızda Yatılı Kur'an Kurslarını Kapatacağız

Hürriyet Partisi Genel Başkanı Ali Gül, çocukların ailelerinden uzak kalmalarına neden olan yatılı Kur'an kurslarını kapatacaklarını açıkladı. Gül, çocukların gündüz eğitimi alabilecekleri denetlenen kurslara yönlendirileceğini belirtti.

(ANKARA) - Hürriyet Partisi Genel Başkanı Ali Gül, "Hürriyet Partisi iktidarında çocukların küçük yaşta ailelerinden uzak kalmalarına neden olan, baskı ve zorbalığa uğradıkları, istismara açık, din ile ve aileleriyle ilişkilerini bozan yatılı Kur'an kurslarını kapatacağız" dedi.

Hürriyet Partisi Genel Başkanı Ali Gül, sosyal medya hesabından yatılı Kur'an kurslarına ilişkin açıklama yaptı. Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kur'an eğitimi almak isteyen çocuklar, gündüz vakitlerinde eğitim veren ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenen kurslara giderek eğitim alabilecekler. Ancak yatılı eğitime son vereceğiz. Böylelikle çocuklarımızın beden ve ruh sağlıklarını güvence altına alacağız. Türkiye'nin dürüst, namuslu ve vicdanlı ailelerinden çocuklarını denetimden yoksun olan bu türden yatılı kurslara göndermemelerini rica ediyoruz. Geleceğimizin teminatı nesillerimizin geri döndürülmesi güç zararlar görmesini beraber engelleyelim."

Kaynak: ANKA
