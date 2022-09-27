Hünnap hasadı başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde üretimi yapılan hünnap hasat edilmeye başlandı.

Başta şeker hastalığı olmak üzere birçok hastalığa şifa olduğuna inanılan hünnap, bölge halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Söğütçük Mahallesi'nde toplanmaya başlanan ürün özel ambalaja alındıktan sonra tırlarla İstanbul, İzmir ve Ankara gibi kentlerdeki marketlere gönderiliyor.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de çiftçilerle tarlada hünnap hasadına katıldı.

Bereketli bir sezon temennisinde bulunan Kaymakam Kaya, "Geçen yıl ziyaretimizde kasa ve hünnap boylama makinesi talebinde bulunulmuştu. Kaymakamlığımız, belediyemiz ve Tarım İl Müdürlüğü ile projelendirildi ve kasa ve makine temin edilerek teslim edildi. Devletimiz her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında." diye konuştu.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ise yaş meyve alım merkezinin genişletilmesi için çalışmalara başlanacağını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ise üreticilerin taleplerini dikkate aldıklarını, yerine getirmek için de gayret gösterdiklerini dile getirdi.