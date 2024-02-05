HÜDA PAR Batman Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı

'KAZANACAĞIMIZ HER BELEDİYEYİ, GAZZE ŞERİDİNDEKİ BİR BELEDİYE İLE 'KARDEŞ BELEDİYE' İLAN EDELİM'

Kazanacakları belediyeleri, Gazze şeridindeki belediyeler ile 'kardeş belediye' ilan ederek yardımlaşacaklarını ifade eden Yapıcıoğlu, "31 Mart günü şehirlerin idaresini, belediyelerin yönetimini emanet olarak bize tevdi ederse bu yönetimi adaletle gerçekleştireceğimizi ve yine bize emanet edilen milletin malını son kuruşuna kadar kendi malımızdan daha iyi koruyarak son kuruşuna kadar tamamını milletin hizmetine kullanmaya ant etmişiz. Biz, aldığımız her bir belediyeyi Gazze şeridindeki bir belediye ile 'kardeş belediye' ilan edelim ve inşallah araya bir köprü kuralım. Elden gelen bütün yardımı oradaki kardeşlerimize yapalım. Kimsenin beklemediği, hayal bile etmediği bir sonucu inşallah 31 Mart günü sandıktan çıkaracağız" diye konuştu.