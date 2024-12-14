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HTŞ lideri Colani: Suriye'deki tüm silahlı grupları dağıtacağız

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Suriye'de Esad dönemini kapatan kişi olarak bilinen Heyet Tahrir Şam lideri Colani ilk televizyon röportajında önemli mesajlar verdi. Colani, Suriye Savunma Bakanlığı'nın tüm silahlı grupları dağıtacağını ve tüm silahların Suriye devletinin yetkisi altında olacağını söyledi.

Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Colani), Türkiye'den yayın yapan Suriye TV'ye röportaj verdi. Şera'nın ilk televizyon röportajındaki mesajları dikkat çekiciydi.

HTŞ LİDERİ: TÜM SİLAHLI GRUPLARI DAĞITACAĞIZ

Şera Suriye Savunma Bakanlığı'nın tüm silahlı grupları dağıtacağını ve tüm silahların Suriye devletinin yetkisi altında olacağını söyledi. Şera Şam'ın trajik koşullara maruz kaldığını, yıkımın da her yere yayıldığını belirterek, "Suriye'yi yönetmek için devrimci zihniyetten devletçi zihniyete geçilmesi gerekiyor." dedi.

Suriye'nin maruz kaldığı trajediyi sonlandırmak için dikkatlice hazırlanmış planlar gerektiğini dile getiren Şera, acil sorunlarla başa çıkmak için pratik adımlar atmadan önce verilerin toplanması ve analiz edilmesi gerektiğine dikkati çekti. Şera, sürdürülebilir istikrarın sağlanması için ülkenin hukuk ve kurumlara dayalı bir devlet kurması gerektiğini söyledi.

"DEVRİK REJİMİN CAPTAGON ÜRETİMİNE SON VERECEĞİZ"

Suriye'nin geleceğinin yönetişim ve adalet temellerinin kurulmasına bağlı olduğunu söyleyen ve çöken rejimin devrik lideri Beşar Esad döneminde yapılan hatalara düşülmemesinin önemini vurgulayan Şera, Suriye'nin yeni yönetiminin, rejimin captagon üretimine son vereceğini vurguladı. Şera, Esad rejimini devirmek için uzun yıllar plan ve hazırlık yaptıklarına işaret ederek, yeni dönemde tüm vatandaşların haklarını ve adaleti garanti altına alacak yeni Suriye'nin inşasının önemine değindi.

Esad rejimi döneminde Rusya Hava Kuvvetlerinin yoğun şekilde sivil hedefleri vurmaya odaklandığını anımsatan Şera, Gazze'de yaşananların Suriye'nin kuzeyinde tekrarlanmasından korkulduğunu ve bunun da insani sorunların tırmanmasına yol açtığını aktardı.

HTŞ Lideri Ahmed eş-Şera, Suriye İçin Devletçi Zihniyet Çağrısında BulunduHeyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Colani)

"İSRAİL'İN ARGÜMANLARI ARTIK DAYANIKSIZ"

Şera, İsrail'in son günlerde Suriye'de artan saldırılarına ilişkin, "İsrail'in argümanları artık dayanaksız ve son ihlallerini haklı çıkarmıyor" değerlendirmesinde bulundu. Şera, İsrail'in Suriye'de angajman sınırlarını aştığını ve bunun da bölgedeki gerilimi artırdığını söyledi. Suriye'nin yıllarca süren çatışmalardan sonra tükendiğini anımsatan Şera, bu aşamada önceliğin, daha fazla yıkıma yol açabilecek çatışmaların içine çekilmek değil, yeniden inşa ve istikrarı sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

"TEK YOL DİPLOMASİ"

Şera, uluslararası toplumu bu gerilim karşısında acilen müdahale etmeye ve sorumluluklarını üstlenmeye çağırarak, bölgedeki durumun kontrol altına alınmasının ve Suriye'nin egemenliğine saygı gösterilmesinin önemine dikkati çekti. Her türlü güvenlik ve istikrarı sağlamanın tek yolunun diplomasiden geçtiğini belirten Şera, rejimin yıkılmasının Suriyelilerin birlik olmasının bir sonucu olduğunu belirtti.

"İRAN HALKINA DÜŞMANLIK BESLEMİYORUZ"

Şera, İran'ın bölgede "Yayılımcı proje yürüttüğünü" ve bunun komşu ve körfez ülkelerine tehdit oluşturduğunu ifade ederek, "İran'ın Suriye'deki varlığını bitirmeyi başardık. Ancak İran halkına düşmanlık beslemiyoruz. Bizim sorunumuz ülkemize zarar veren politikalarla." dedi.

RUSYA İLE İLİŞKİLER

Şera, Suriye yönetiminin Rusya'yı kışkırtmaktan kaçınmaya çalıştığını ve iki ülkenin yararına olacak şekilde Rusya'ya Suriye ile ilişkilerini değerlendirmesi için fırsat tanıdığını dile getirdi. Şera, gelinen aşamanın, uluslararası ilişkilerin dikkatli şekilde yönetilmesi gerektirdiği olduğunu kaydetti.

Esad'ın Suriye'yi kişisel çıkarlar uğruna "bir çiftlik gibi" kullandığını dile getiren Şera, yapılan hırsızlığın boyutunun çok büyük olduğunu ve gelecekte bu ihlalleri gösteren belgeleri yayınlayacaklarını açıkladı. Şera, "Şu anda önceliğimiz halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve daha istikrarlı ve adil bir geleceğe ulaşmak için çalışmaktır." değerlendirmesini yaptı.

HTŞ lideri Colani: Suriye'deki tüm silahlı grupları dağıtacağız
Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıİsmail Yasin:

ABD VE MOSAD ÇOCUĞU KONUŞMUŞ...

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Yorum Beğenme57
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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

yalancı terörist

Yorum Beğen27
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Haber Yorumlarıadem alemdar:

helal sana

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Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Sen grupları boş ver gardaş İsrail'i oradan cikar söz inanacam sana

Yorum Beğen29
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Haber YorumlarıMustafa Gül:

Bir cihatci teröriste günven olmaz, insanliga zarali. Amerika Israil için herseyi yapiyorsun. Amerika askerleri öldüren nasil oluyorda 5 yil sonra amerika seni serbest burakiyor ve simdi terör listesinden çikartiyor. Zamani gelince amerika senin fisini çekecek. Maalesef türkiyede bu oyunun içinde.

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Haber YorumlarıVOLKAN POLAT null:

Amcası esadın bakanı, babası esadın komutanı, sırtında israil üniforması, ipleri abd nin elinde, adam olacak ileride, bu sakalı bitliyi muhatap alacaklar.

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Haber YorumlarıÖmer Fırat:

Bunun ismini kimse bilmiyor du bu nerden çıktı ve arkasında kim var

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Haber YorumlarıTheC:

Adam diktatör devirmiş ülkesini kurtarmış hala saçma sapan yorumlar zeka ilkokul seviyesinde

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Haber YorumlarıKamil Başkurt:

Abd ve israile saldırmayı denersen seni kainat lideride kurtaramaz

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Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Niye böyle haberler yapıyorsunuz ya daha yarım saat önceki haberde yürüyen merdivene ters binenler amerikanın zaferi diye algı yaratıp mutlu olmuşlardı :)

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