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Hrant Dink İçin 18. Yıl Anma Töreni Düzenlendi

Hrant Dink İçin 18. Yıl Anma Töreni Düzenlendi
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Agos Gazetesi önünde düzenlenen anma töreninde Hrant Dink'in hayatı ve mücadelesi konuşuldu. Katılımcılar, Dink'in öldürüldüğü yere karanfil bırakıp, mum yaktı.

Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos Gazetesi önünde 19 Ocak 2007'de öldürülen Hrant Dink için anma töreni düzenlendi.

Gazetenin Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki eski binasının önünde düzenlenen törene, Dink'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da yer aldığı bir grup da Şişli Meydanı'nda bir araya gelerek, ellerinde taşıdıkları pankartlar eşliğinde binanın önüne yürüdü.

Katılımcılar, Dink'in silahla ateş edilerek öldürüldüğü yere kırmızı karanfil bırakıp, mum yaktı. Alana ayrıca Türkçe, Kürtçe ve Ermenice yazılı dövizler bırakıldı.

Binaya, üzerinde Hrant Dink'in fotoğrafı ile "Hafıza hakikat hayat hasret" yazısının yer aldığı afiş asıldı.

Sloganlar atan katılımcılara balkondan Dink'in sesinden bir konuşması dinletildi.

Hrant Dink'in arkadaşı Takuhi Tomasyan törende yaptığı konuşmada, "Canım Hrant'ım, canım kardeşim o korkunç 19 Ocak 2007 tarihinden bugüne tam 18 yıl geçti. Her yıl 19 Ocak'ta seni anmak için binlerce can kardeşin burada toplandı. Her yıl senin de çok sevdiğin kişiler bu pencereden sana seslendiler, senin insan, toprak, adalet, demokrasi sevginden, barış ve özgürlük aşkından bahsettiler." ifadelerini kullandı.

Anma törenine, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da arasında yer aldığı çok sayıda kişi katıldı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı tören dolayısıyla Şişli Halaskargazi Caddesi trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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