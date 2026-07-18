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Erzurum'da seyir halindeyken yangın çıkan kamyon kullanılamaz hale geldi

Erzurum'da seyir halindeyken yangın çıkan kamyon kullanılamaz hale geldi
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Erzurum'un Horasan ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan kamyon, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.

Erzurum'un Horasan ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Korkmaz Koçoğlu yönetimindeki 32 K 4343 plakalı kamyonda, Erzurum-Ağrı kara yolunun Aktaş Mahallesi mevkisinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi Horasan İtfaiye Amirliği, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Horasan Belediyesine ait arazözün de destek verdiği çalışmayla yangın söndürüldü.

Soğutma çalışması yapılan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Şahap Çakır
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