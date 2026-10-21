Hollanda'da PHP açığı nedeniyle DigiD ve MijnOverheid siteleri geçici kapatıldı

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Hollanda'da internet sitelerinin altyapısında yaygın olarak kullanılan PHP programlama dilinde tespit edilen kritik güvenlik açıkları nedeniyle vatandaşların devlet hizmetlerine erişmek için kullandığı DigiD ve MijnOverheid gibi siteler geçici olarak erişime kapatıldı.

Başbakan Rob Jetten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin PHP'deki güvenlik açıklarıyla ilgili durumu yakından takip ettiğini belirtti.

Ulusal Siber Güvenlik Merkezinin (NCSC) tavsiyesini yineleyen Jetten, "Güvenlik için üretilen yama programı derhal yükleyin ve aynı zamanda savunmasız sistemleri çevrim dışı tutun." ifadesini kullandı.

Jetten, DigiD ve MijnOverheid gibi dijital vatandaşlık hizmetlerinin sunulduğu internet sitelerinin kapatıldığını ve güvenlik sağlandığı anda yeniden erişime açılacağını kaydetti.

Adalet ve Güvenlik Bakanı David van Weel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "PHP açıklarının etkisi büyük olabilir. Bu nedenle NCSC, kötüye kullanımın önüne geçebilmek için ilgili taraflara internet sitelerini geçici olarak çevrim dışı hale getirmelerini tavsiye ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Van Weel, açıkları gideren bir yamanın artık mevcut olduğunu belirtti.

Hollanda'da vatandaşlar, vergi, sağlık sigortası ve sosyal güvenlik gibi pek çok kamu hizmetine DigiD adlı dijital kimlik sistemiyle giriş yapıyor.

MijnOverheid ise kişilerin kamu kurumlarından gelen yazışmaları ve kendilerine ait resmi bilgileri görüntüleyebildiği devlet portalı olarak hizmet veriyor.

NCSC: Tüm PHP kurulumları etkileniyor

NCSC'nin internet sayfasında "yüksek öncelikli" olarak yayımladığı güvenlik uyarısında, PHP'de iki kritik açığın tespit edildiği ve internetten gelen talepleri işleyen tüm PHP kurulumlarının bu durumdan etkilendiği bildirildi.

Açıkların herhangi bir kullanıcı adı veya şifre gerekmeden internet üzerinden istismar edilebildiği vurgulanan uyarıda, bunun kötü niyetli kişilerin etkilenen sunuculara uzaktan erişerek istedikleri komutları çalıştırmasına imkan tanıyabileceği belirtildi.

PHP'deki açıklar nedeniyle dünya genelinde birçok hükümet sitesi de dahil olmak üzere çok sayıda internet sitesine erişim kısmen ya da tamamen askıya alınmıştı.

Kaynak: AA