Hollanda'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

İsrail ordusunun uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı Hollanda'da protesto edildi.

Utrecht tren garında toplanan göstericiler, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusunun saldırmasına tepki gösterdi.

Yürüyüş yapan göstericiler, bir süre şehir içi otobüslerin tek geçiş noktası olan kavşakta oturma eylemi yaparak trafiği engelledi. Bu sırada onlarca şehir otobüsü, trafikte uzun kuyruklar oluşturdu ve ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

"Gazze'deki soykırımı durdur" yazılı pankart ve "Boykot İsrail", "Ateşkes bir yalan" ve "Ablukayı kırmaya yardım et" dövizleri taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin", "Tüm siyonistler ırkçıdır" ve "Tuğla tuğla, duvar duvar, İsrail yıkılacak" sloganları attı.

"İnsanlar her gün açlıktan ölüyor ve insanların gerçekten ilaca ihtiyacı var"

Gazze'ye gıda yardımı ulaştırmak için Ekim 2025'te Küresel Sumud Filosu'na katılan ve İsrail ordusu tarafından gözaltına alınan Emmy Vonk, AA muhabirine, İsrail ordusunun uluslararası sularda filoya saldırısını protesto etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Vonk, İsrail ordusunun saldırısının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu, İsrail'in uzun zamandır yaptığı bir şey. İsrail'e yaptırımlar uygulanması için hükümetimizi bu konuda bir şeyler yapmaya çağırıyoruz." dedi.

İsrail'in Gazze'ye gıda engelinin anlaşılmaz olduğuna dikkati çeken Vonk, "Hala soykırım devam ediyor. İnsanlar her gün açlıktan ölüyor ve insanların gerçekten ilaca ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Vonk, İsrail'in her gün savaş suçu işlediğini vurgulayarak, "Biz bunun artık durması gerektiğini ve herkesin sokağa çıkıp, buna karşı sesini yükseltmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Gazze'ye gıda yardımı ulaştırmak için Ekim 2025'te Küresel Sumud Filosu'na katıldığını aktaran Vonk, "Orada ben de gözaltına alındım. Bu gerçekten hiç hoş değildi. İnsan haklarımızı ihlal ettiler. Şimdi bunu yine yapıyorlar. ve asıl soru şu; İsrail'in buna ne kadar daha devam etmesine izin vereceğiz?" değerlendirmesinde bulundu.

Yürüyüş, tren garında son buldu.