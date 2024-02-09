Hocalı Katliamı kurbanlarının cesetlerine ait toplu mezar bulundu

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin Askeran ilinde, Hocalı Katliamı kurbanlarına ait olduğu tahmin edilen cesetlerin yer aldığı toplu mezar bulundu.

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komitesinden yapılan açıklamada, Eylül 2023'te Karabağ'daki antiterör operasyonunda Hocalı Katliamı'nın faillerinden biri olma şüphesiyle gözaltına alınan Raşid Beglaryan'ın ifadesi üzerine Askeran ilinde belirli noktalarda kazı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, kazı sonucunda 8 kişinin cesedinin yer aldığı toplu mezarın bulunduğu kaydedildi.

Beglaryan'ın ifadesinde, 26 Şubat 1992'de üyesi bulunduğu çetenin yaklaşık 200 Azerbaycanlı sivili Askeran Kalesi yakınlarında pusuya düşürerek katlettiğini, bazı cesetleri orada gömdüklerini itiraf ettiği aktarıldı.

Söz konusu bölgede kazı çalışmalarının devam ettiği bildirildi.