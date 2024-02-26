Azerbaycan'da Hocalı Katliamı kurbanları Gürcistan'da anıldı

Azerbaycan'da, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın kurbanları, Gürcistan'da anıldı.

Azerbaycan'ın Hocalı kentinde, 1992'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin 32. yılı dolayısıyla başkent Tiflis'te anma töreni düzenlendi.

Mirza Fatali Akhundov Müzesi'nde düzenlenen törene, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Faik Guliyev, diplomatlar, akademisyenler ve diğer davetliler katıldı.

Hocalı Katliamı kurbanlarının anısına saygı duruşuyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Guliyev, davetlilere bundan 32 yıl önce yaşanan katliam hakkında bilgi verdi.

Guliyev, Ermenilerin, 26 Şubat 1992'de Hocalı'da yaşayan Azerbaycan asıllı vatandaşları katlettiğini ifade etti.

Ermeni güçlerinin, Azerbaycan halkına soykırım uyguladığını vurgulayan Guliyev, dünyada genelinde herkesin bu soykırım hakkında bilgi alması konusunda Azerbaycan olarak çalışmalara devam ettiklerine işaret etti.

Azerbaycan toprak bütünlüğünün yeniden sağlandığını, Ermenilerin daha önce işgal ettiği topraklarda artık Azerbaycan devlet bayrağının dalgalandığını kaydeden Guliyev, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." dedi.

Hocalı Katliamı konulu bir filmin gösterildiği törende, "Kanla Yazılmış Hocalı" isimli yeni kitap da tanıtıldı.

Hocalı'da neler oldu?

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a yönelik toprak iddiasında bulunan ve saldırı başlatan Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmek için harekete geçti.

Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992'de yoğunlaştıran Ermeniler, gece Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'de bulunan 366. motorize alayının da yardımıyla üç koldan Hocalı'ya saldırdı.

Sadece işgalle yetinmeyen Ermeniler, sivilleri toplu şekilde katlederek ve esirlere acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attı. O dönemde çekilen görüntüler ve fotoğraflar, katliamın büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti.

Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden hala haber alınamadı.