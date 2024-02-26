Üye Girişi
Haberler

Hocalı Katliamı kurbanları, Bosna Hersek'te anıldı

Güncelleme:

Azerbaycan'ın başkenti Saraybosna'da, Ermenilerin gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın kurbanları anıldı. Azerbaycan ve Türkiye büyükelçilerinin katıldığı anma töreninde, Hocalı'daki anma merkezinin temelinin atıldığı ve Hocalı'nın işgalden kurtarıldığı vurgulandı.

Azerbaycan'da, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın kurbanları, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da anıldı.

Başkent Saraybosna'daki Dobrinja bölgesinde bulunan Azerbaycan Dostluk Parkı'nda düzenlenen anma törenine, Azerbaycan'ın Saraybosna Büyükelçisi Vilayat Guliyev ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de katıldı.

Büyükelçi Guliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katliamda şehit olanları artık işgalden kurtarılmış Hocalı'da andıklarını söyledi.

Hocalı'daki anma merkezinin temelinin atıldığını belirten Guliyev, "İnsanlar artık Hocalı'ya dönüyor. Azerbaycan halkının özlemi 32 sene sürdü ve amacımıza ulaştık. Bizim için 'keder günü' olarak bilinen Hocalı, bugün artık hasretin giderildiği kavuşma gününe çevrildi." ifadesini kullandı.

Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenleri de andıklarını vurgulayan Guliyev, tüm şehitleri rahmetle yad ettiklerini söyledi.

Türkiye Maarif Vakfı öğrencilerinin de katıldığı törende, parktaki anıta çelenk ve çiçeklerin bırakılmasının ardından Türkiye'nin Saraybosna Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç tarafından dua edildi.

Hocalı Katliamı

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunmaya başlayan ve saldırıya geçen Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı işgal için harekete geçti.

Saldırılar sonrasında Ermeni güçleri, 26 Şubat 1992'de Hocalı'ya girerek savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşını katletti.

Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden hala haber alınamadı.

Azerbaycan ordusunun 19 Eylül 2023'te düzenlediği antiterör operasyonunda Hocalı işgalden kurtarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Azerbaycan Saraybosna Türkiye Dış Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 26 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! 26 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! 26 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu ile ilgili ne söyledi? Ne olmuştu? 27 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 27 Şubat Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Aytekin Şenlikoğlu kimdir? AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu kaç yaşında, nereli? VAN İFTAR VAKTİ | Van iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Fatma Şahin kimdir? AK Parti Gaziantep Belediye Başkan adayı Fatma Şahin kaç yaşında, nereli? ŞANLIURFA İFTAR VAKTİ | Şanlıurfa iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! TRABZON İFTAR VAKTİ | Trabzon iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! TEKİRDAĞ İFTAR VAKTİ | Tekirdağ iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!
title